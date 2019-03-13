Депутата выгнали из ЕР за сравнение пенсионеров с «тунеядцами и алкашами»

Из «Единой России» исключили депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Такое решение принято единогласно на внеочередном заседании президиума Волгоградского областного политсовета ЕР в среду, 13 марта. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии власти. Кроме того, президиум рекомендовал фракции «Единой России» в областном парламенте исключить депутата из своего состава.

Как сообщал РИА «Новый День», депутат-миллионер от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской обладумы на прошлой неделе заявил, что люди, которые «нормально работали и получали нормальную зарплату», сейчас получают большую пенсию. Выплату в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши», указал он.

Скандальное заявление депутата растиражировали СМИ и соцсети. Общественность была возмущена данной оценкой. После этого в волгоградском отделении ЕР поспешили извиниться за слова однопартийца.

Накануне данный инцидент рассмотрела комиссия «Единой России» и рекомендовала исключить Набиева из партии. Вчера же на неуместное заявление волгоградского депутата обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он жестко раскритиковал слова Набиева. «Когда мы говорим о неуважении к обществу – это в первую очередь касается политиков, которые такими заявлениями оскорбляют наших граждан», – подчеркнул Володин. Он посоветовал депутатам всех уровней «впредь выбирать выражения, уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности и делать все, чтобы не было стыдно за наши поступки». «Потому что реально стыдно, что человек, депутат – и так рассуждает, – пояснил Володин

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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