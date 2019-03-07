Волгоградский депутат-миллионер назвал малоимущих пенсионеров тунеядцами

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, сами виноваты в своем бедственном положении. При этом народный избранник не стеснялся в выражениях и назвал малоимущих пожилых граждан тунеядцами и алкашами. Партия поспешила оправдаться за своего члена, слова депутата рассмотрят на ближайшей комиссии по этике.

На внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, Гасан Набиев заявил, что «пенсия в 8 тысяч рублей только у тунеядцев и алкашей, а у тех, кто работал нормально – 20-25 тысяч». «Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал», – заявил народный избранник.

Заявление депутата растиражировали СМИ и соцсети. Общественность была возмущена данной оценкой. После этого в волгоградском отделении «Единой России» поспешили извиниться за слова однопартийца.

«Подчеркну, что это сугубо личное мнение Гасана Набиева. Оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации. Конечно, государственные люди, коим он, безусловно, является, не могут позволить себе такие популистские высказывания, свойственные гражданам, не погруженным в историю вопроса», – говорится в комментарии секретаря регионального отделения партии Сергея Горнякова.

По его словам, в настоящее время минимальную пенсию получают люди, добросовестно трудившиеся на благо родины, и рассматриваемый законопроект направлен на то, чтобы исправить эту несправедливость. «Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение Партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», – подчеркнул Горняков.

Сам Набиев позже назвал свое высказывание о пенсионерах неточным. «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», – цитирует депутата РИА «Новости».

Тем временем, слова народного избранника о пенсиях рассмотрят на комиссии «Единой России» по этике. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что партия рассмотрит вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России».

Стоит отметить, что Гасан Набиев долгое время возглавлял завод «Волгограднефтемаш», а затем «Газпром трансгаз Волгоград». В 2016-2017 годах согласно справкам о доходах он заработал около 70 млн рублей. Кроме того, депутат владеет квартирами площадью 130 и 47 кв. м., а его супруга – земельным участком (800 кв. м.), квартирой (230 кв. м.), а также долями собственности в двух нежилых помещениях.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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