Лидер «Ленинграда» вступился за малоимущих тунеядцев и алкашей

Музыкант Сергей Шнуров в стихах ответил депутату Волгоградской областной думы, который назвал малоимущих пенсионеров алкашами и тунеядцами. Свой ответ лидер группировки «Ленинград» опубликовал в Instagram.

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, Потому как сам из этих самых родом», – написал исполнитель. Он обрушился с критикой на «выбранного народом дядю», предположив, что политик, «видимо, уже не помнит жизни», а кто работает, тот ничего не получает. «А при нынешней высокой дешевизне многие питаются отчаянием», – пишет Шнуров.

Артист также отметил, что пить людей заставляет тяжелая финансовая ситуация. «Нет надежды, не на пенсии же ваши полагаться, сука, в десять тыщ. И бухают одинокие мамаши в фешенебельном районе близ Мытищ», – заключил музыкант.

Ранее депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, сами виноваты в своем бедственном положении. При этом народный избранник не стеснялся в выражениях и назвал малоимущих пожилых граждан тунеядцами и алкашами. Позже политик извинился за свои слова.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.19

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