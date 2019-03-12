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«Потому что реально стыдно»: спикер Госдумы отчитал депутата-миллионера, назвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкашами»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг жесткой критике скандальное заявление волгоградского депутата-«единоросса» Гасана Набиева, который сказал, что пенсии в 8 тысяч рублей в России получают лишь «тунеядцы и алкаши». «Когда мы говорим о неуважении к обществу – это в первую очередь касается политиков, которые такими заявлениями оскорбляют наших граждан», – подчеркнул Володин во время обсуждения вопроса о «президентской» индексации пенсий.

Председатель Госдумы обратил внимание, что депутат регионального собрания высказался некорректно по отношению к тем, кто подпадает под действие нового законопроекта, инициированного президентом России в его послании Федеральному собранию. «На самом деле мы должны понимать, что речь идет о людях, которые занимались уходом за детьми и не выработали стаж, либо являются инвалидами с детства, либо работали там, где заработная плата была очень маленькой, – отметил Володин. – Мы осуждаем такие заявления, и, думаю, вы согласитесь – нельзя так себя вести и отзываться о наших гражданах».

«Когда мы говорим о неуважении к обществу – это в первую очередь касается политиков, которые такими заявлениями оскорбляют наших граждан, – заявил Володин. – Мы не должны проходить мимо в таких случаях». Подобные заявления парламент должен осуждать, подчеркнул он. «Это самая незащищенная социальная группа. Люди, которые живут очень скромно», – охарактеризовал он российских пенсионеров.

Председатель Государственной думы посоветовал депутатам всех уровней «впредь выбирать выражения, уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности и делать все, чтобы не было стыдно за наши поступки».

«Потому что реально стыдно, что человек, депутат – и так рассуждает, – пояснил Володин. – Самые жесткие эпитеты можно было бы высказать. Надо чтоб тех, кто получает маленькую пенсию, было как можно меньше. А не рассказывать о том, как у него все прекрасно сложилось, а другие сами виноваты, что у них проблем много».

Как сообщал «Новый День», скандальным выражением об «алкашах и тунеядцах» на прошлой неделе прославился депутат-миллионер от «Единой России» Гасан Набиев. На заседании Волгоградской областной думы он заявил, что люди, которые «нормально работали и получали нормальную зарплату», сейчас получают большую пенсию – а выплату в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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