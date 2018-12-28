«В отставку и на огород!» В Рунете не оценили извинений министра за совет малоимущим «развести огороды»

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова извинилась за свой совет малоимущим семьям «развести сады и огороды».

Чиновница написала в своем твиттере, что «допустила некорректное выражение», обвинив при этом пользователей соцсетей и СМИ в том, что они вырвали ее слова из «общего контекста» и растиражировали.

«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела», – заключила она, отметив, что поступившие предложения приняты в работу.

Интернет-пользователи не оценили извинений министра и призвали ее уйти в отставку: «В отставку и на огород!»; «Какое «некорректное выражение»? Вы просто показали свое отношение к делу. Это не ваша должность»; «Поздно приносить извинения. С вами все понятно уже. Ждем по собственному»; «Выгнать ее с работы, и на огород , пахать. видимо засиделась на теплом месте»; «Чет у всех чиновников в последнее время фразы «выхватывают из контекста»... Вас надо на макарошки!!!».

Ранее Антимонова посоветовала молодым матерям, которым не хватает пособия, обзавестись огородом или садом, чтобы прокормить ребенка. Так чиновница отреагировала на возмущение жительницы Самары по поводу мизерных пособий для матерей в ходе обсуждения демографической ситуации в регионе в своем твиттере.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!», – написала министр в соцсети.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 28.12.18

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