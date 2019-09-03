Путин назвал непорядочной оскорбившую подтопленцев чиновницу

Президент Владимир Путин прокомментировал слова иркутской чиновницы Ирины Алашкевич, которая оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка в Тулуне людях. По мнению главы государства, губернатор должен принять соответствующее решение.

О словах Алашкевич Путин узнал только 2 сентября на встрече с жителями Тулуна, сообщает портал irk.ru. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», – отметил президент.

Ранее в Сеть попала аудиозапись, в которой некая женщина рассказывает о встрече президента Владимира Путина и пострадавших от паводка в Тулуне. В подписи к записи утверждается, что голос принадлежит Алашкевич.

Чиновница использует нецензурную лексику, заявляет, что подтопленцы вызывают у нее ощущение мерзости и гадости, а также называет пострадавших от паводка бичевней и быдлом. Кроме того, она выражает недовольство тем, что губернатор отправляет ее на место ЧП, так как не видит смысла туда «таскаться».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту. На время расследования глава пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и областного правительства Алашкевич находится в отпуске.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 03.09.19

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