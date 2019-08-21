Назвавшая подтопленцев бичами и быдлом чиновница ушла в отпуск на время служебного расследования

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Ирины Алашкевич. Чиновница во время рабочего совещания обозвала пострадавших от паводка граждан быдлом и бичами.

На время расследования глава пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и областного правительства Алашкевич будет находиться в отпуске, сообщается на официальном портале.

Ранее в Сеть попала аудиозапись, в которой некая женщина рассказывает о встрече президента Владимира Путина и пострадавших от паводка в Тулуне. В подписи к записи утверждается, что голос принадлежит Алашкевич.

Чиновница использует нецензурную лексику, заявляет, что подтопленцы вызывают у нее ощущение мерзости и гадости, а также называет пострадавших от паводка бичевней и быдлом. Кроме того, она выражает недовольство тем, что губернатор отправляет ее на место ЧП, так как не видит смысла туда «таскаться».

Сама Алашкевич призвала дождаться результата экспертизы, а затем заявила, что запись сфальсифицирована. В официальном сообщении на сайте правительства уточняется, что подлинность записи, а также возможный ее монтаж в рамках служебного расследования проверит специализированная организация.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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