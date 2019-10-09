Назвавшая подтопленцев «быдлом» и «бичами» чиновница нашла работу в музее

Экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу. Чиновница устроилась в музей.

По данным «Пятого канала», Алашкевич получила должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Бывшую чиновницу приняли на работу, потому что она достаточно квалифицирована для такой должности, пояснил директор музея Владимир Тихонов.

В августе в интернете появилась аудиозапись, в которой некая женщина рассказывает о встрече президента Владимира Путина и пострадавших от паводка в Тулуне. В подписи к записи утверждается, что голос принадлежит Алашкевич.

Чиновница называет пострадавших от паводка бичевней и быдлом и заявляет, что подтопленцы вызывают у нее ощущение мерзости и гадости. При этом она использует нецензурную лексику. Кроме того, женщина выражает недовольство тем, что губернатор отправляет ее на место ЧП, так как не видит смысла туда «таскаться».

Сама Алашкевич назвала эту запись фальсификацией. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту и передал запись на экспертизу. Он заявлял, что в записи обнаружены признаки монтажа. Однако результаты экспертизы обнародованы не были. На время расследования Алашкевич ушла в отпуск, а затем уволилась.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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