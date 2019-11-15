«Приедут ребята, ножичком по горлу»: подтопленка в Иркутской области заявила об угрозах чиновника из-за просьб о помощи

Жители Иркутской области, пострадавшие от разрушительного наводнения, обрушившегося на регион этим летом, жалуются на безответственное отношение чиновников к их беде и на игнорирование их проблем. Многим приходится встречать зимние холода в сырых домах. При этом доходит до того, что чиновники грозят людям расправой за жалобы и просьбы о помощи. Об этом рассказала одна из пострадавших. О ситуации в пострадавших от паводка территориях Иркутской области пишет «Российская газета».

По оценке главы исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, ситуация в этих районах «на самом деле ужасная». В наиболее пострадавшем от потопа городе Тулуне есть люди, которым не выплачено по 10 тысяч рублей компенсации. Нашлись и те, кто недоволен оценкой состояния их жилья и имущества. В двух многоквартирниках расселили только жителей первых и вторых этажей, остальные вынуждены ютиться в сырых и разваливающихся зданиях. Между тем в Тулун уже пришли 20-градусные морозы. Из-за того, что не восстановлены школы и детсады, дети учатся в три смены, а детсады переполнены. Представитель ОНФ отметил, что 57% жителей затопленных городов и сел при личном опросе признаются, что недовольны тем, какая помощь им была оказана.

Многодетная мать Ирина Шляцина из поселка Аршан Тулунского района пожаловалась, что уже более четырех месяцев не может добиться оценки нанесенного паводком ущерба. Женщина дважды писала заявление с просьбой провести обследование, однако местные чиновники заявили, что якобы от нее заявления не получали. Затем глава поселковой администрации ответил ей отказом, сославшись на отсутствие средств.

Еще одна многодетная мать – Елена Светлолобова из Аршана – не может получить сертификат на жилье – чиновники уверяют, что ее дом стал аварийным еще до наводнения. Женщина обращалась за помощью к главе администрации поселка Леониду Политаеву, но получала отказы, а потом и прямые угрозы. «Никуда не пиши, никуда не лезь. Оставь все как есть. Будешь лезть – приедут ребята, ножичком по горлу и заткнешься навсегда», – рассказала Светлолобова. В другой раз ее попросили остановиться, угрожая задавить на машине. «Лучше остановись, иначе буду ехать на машине, так шандарахну – ноги кверху задерешь, кровью захлебнешься, даже не подойду», – поведала женщина. По ее словам, угрозы были высказаны в присутствии нескольких свидетелей. Женщина уже обратилась с заявлением в полицию.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на недавнем заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков констатировал, что темпы восстановительных работ очень низкие: «Очень много волокиты еще, бюрократии, отписок, переписок». По его словам, сегодня главные проблемы – это низкие темпы строительства нового жилья, капремонта, вопросы персонального внимания к каждой семье.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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