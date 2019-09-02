Сбербанк попал под критику Путина из-за отказа реструктурировать долги подтопленцев: «Они должны это сделать»

Президент РФ Владимир Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от наводнения в Иркутской области. В ходе совещания в городе Тулуне, который наиболее сильно пострадал от двух волн паводка, глава государства заявил, что Сбарбанк «не очень-то откликается на просьбы граждан» по вопросам реструктуризации кредитов (здесь и далее цитаты ТАСС).

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – указал Путин, подчеркнув, что «для такого банка с такими доходами... рекордными, это вообще несерьезный вопрос». «Они и могут, и должны это сделать», – заявил президент.

В связи с этим Путин велел вице-премьеру Виталию Мутко обсудить данный вопрос с руководством Сбербанка. Как сообщил Мутко, глава Сбербанка Герман Греф приедет в Иркутскую область 3 сентября. Вице-премьер также отметил, что вопрос о реструктуризации долгов будет обсуждаться и с самими местными жителями. «Встретимся с ними, поговорим – о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуальную помощь будем оказывать», – сказал зампред кабинета министров.

Сегодня Путин приехал в Иркутскую область в третий раз за два месяца, чтобы проверить ход восстановительных работ после разрушительных наводнений. Президент констатировал, что в работе до сих пор много волокиты и управленческих сбоев, вопросы решаются медленно. «Проблем острых еще очень много», – сказал Путин.

В июне-июле текущего года в Иркутской области произошло два масштабных наводнения из-за сильных дождей, которые спровоцировали разрушительные паводки на реках. В зоне затопления оказались более 13 тысяч домов. Самый большой ущерб нанесен Нижнеудинску и Тулуну. Из-за мощного наводнения погибли 25 человек. По оценке властей, общий ущерб от удара стихии составил почти 35 млрд рублей.

Тулун, служба информации РИА «Новый День»

Тулун. Другие новости 02.09.19

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