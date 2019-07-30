Тулун перед второй волной наводнения (ФОТО)

В Иркутской области снова началось подтопление в Тулунском районе, сильнее всего пострадавшем от паводка.

Уровень воды в реке Ие превысил уже десять метров, что на три метра выше критической отметки, сообщает администрация Тулуна. По данным пресс-службы губернатора Иркутской области, вода прибывает со скоростью 10-25 сантиметров за два часа. Она уже переливается через дамбу, рассчитанную на уровень в девять метров. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» перекрыта. «До того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад. По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем», – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Левченко.

Между тем совсем недавно Тулун почти полностью привели в порядок после схода воды во время первого июльского наводнения – готовясь к визиту президента России Владимира Путина. В городе, пострадавшем от паводка, побывала несколько дней назад екатеринбурженка Юлия Швыдченко, возвращаясь с Байкала. На пути вперед она также заезжала в Тулун, так что смогла сравнить, как менялась ситуация перед второй волной паводка, и пообщаться с местными жителями.

Тулун после наводнения Тулун после наводнения Тулун после наводнения Тулун после наводнения

«Навигатор еще на подъезде к Тулуну сообщил, что «впереди неровная дорога». Вода дошла и до федеральной трассы. Сейчас там идет активное восстановление, введено реверсивное движение. На неотремонтированном участке видно, что асфальт уплывал кусками. Если на трассе работы кипели, то в самом Тулуне не было ни души. Разве что слоняющиеся без дела люди в военной форме. Вокруг дома, повисшие на деревьях, ветки и остатки заборов на дороге, грязь и огромные лужи в низинах», – рассказывает Юлия о своем первом приезде в Тулун.

Тогда вещание федеральных каналов прерывалось в затопленных населенных пунктах каждый час из-за объявлений, где и как жители пострадавших районов Иркутской области могут получить помощь. «Гуманитарку из регионов принимают, но очень выборочно. Обязательное требование к одежде, даже на взрослых, – наличие этикеток и бирок. Ношенные (хоть и в хорошем состоянии) вещи здесь не берут ни в пунктах помощи, ни сами жители Тулуна. Центр Тулуна заставлен грузовиками МЧС – это мобильный штаб помощи пострадавшим от наводнения. И вереница людей не иссякает, то и дело из машин выходят люди с кипами бумаг», – вспоминает она.

В середине июля Тулун посетил президент России Владимир Путин. К его приезду экстренно наводили порядок. «После этого и Тулун, и Нижнеудинск было не узнать: как будто не было стихии. О наводнении напоминают только пустыри, на которых еще несколько дней назад стояли дома. Там, где остались следы разрушений, уже в семь утра работают целые бригады, которые грузят мусор в грузовики. Штаб МЧС все так же расположен неподалеку от администрации. В магазинах и на заправках у касс лежат брошюры с рекламой местных строительных компаний, которые обещают большие скидки и выгодные условия покупки для жителей пострадавших районов», – рассказала Юлия Швыдченко.

Тулун после приезда Путина Тулун после приезда Путина Тулун после приезда Путина Тулун после приезда Путина Тулун после приезда Путина

Ей удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали о самых первых днях разгула стихии. «Предупреждали нас за два дня до наводнения. Соседи многодетные ребятишек собрали и сразу же вывезли из дома все – и мебель, и телевизор. А я не стала никуда ехать – дом-то у меня повыше стоит, думала, что не дойдет вода до меня. Но впервые за последние лет двадцать и меня затопило, весь погреб залило, чуть-чуть и в дом попало. Но сейчас только в огороде вода осталась. А у ребят дом унесло. Участок только остался, ни забора, ни дома. Хорошо, что вывезти все успели», – рассказала Юлии местная жительница Екатерина Владимировна. На вопрос о том, что делать дальше, она ответила, что останется в Тулуне. – Дети у меня в Новосибирске, зовут к себе. Но я не поеду. В природе все циклично. Такие наводнения у нас раз в 20 лет. Думаю, на мой век хватит. Да и родное здесь все, куда я на старости лет поеду».

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Иркутск, Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Юлия Швыдченко

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