Иркутскую чиновницу отстранили от работы за оскорбление жертв паводка

Руководитель пресс-службы иркутского губернатора Сергея Левченко Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в городе Тулуне людях, отстранена от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это подтвердил губернатор Иркутской области.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», – цитирует слова пресс-атташе Кремля РИА «Новости».

Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблением подтопленцев Тулуна. По мнению главы государства, руководитель региона должен принять соответствующее решение. О словах Алашкевич Путин узнал только 2 сентября на встрече с жителями Тулуна. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – отметил президент. «Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», – добавил он.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, в которой некая женщина рассказывает о встрече Путина и пострадавших от паводка в Тулуне. В подписи к записи утверждается, что голос принадлежит Алашкевич.

Чиновница называет пострадавших от паводка бичевней и быдлом и заявляет, что подтопленцы вызывают у нее ощущение мерзости и гадости. При этом она использует нецензурную лексику. Кроме того, чиновница выражает недовольство тем, что губернатор отправляет ее на место ЧП, так как не видит смысла туда «таскаться».

Сама Алашкевич назвала эту запись фальсификацией. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту и передал запись на экспертизу. Он заявлял, в записи обнаружены признаки монтажа.

Добавим, что на время расследования Алашкевич находится в отпуске.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 03.09.19

В Забайкалье на военном полигоне утонул танкист. / Дума Ямала покупает сервизы из изысканного фарфора. / Источник: готовы результаты повторной экспертизы анализов виновника ДТП на Малышева. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»