Жители Югры требуют сослать на Ямал чиновницу, нахамившую людям в соцсетях

В администрации Сургутского района начата проверка в отношении пиарщицы мэрии Любови Иванцовой, которая нахамила югорчанам в соцсетях. Об этом глава района Андрей Трубецкой сообщил в ВКонтакте.

«Считаю недопустимым некорректное поведение муниципальных служащих всех рангов, в том числе негативные комментарии в соцсетях. Если это был личный аккаунт муниципального служащего, то она выразила свое личное мнение, никак не совпадающее с мнением администрации Сургутского района, – дистанцировался от своей подчиненной Трубецкой. – Комиссией по этике будет проведена служебная проверка по факту данной публикации, если вина муниципального служащего подтвердится, будет принято решение о его наказании в соответствии с Трудовым кодексом и законом о муниципальной службе».

Стоит отметить, что ни о каком личном аккаунте речь не шла. Начальник отдела информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района Любовь Иванцова нагрубила жителям в группе муниципалитета ВКонтакте «Глава в районе/Андрей Трубецкой». На странице группы появилась новость о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Запись вызвала недовольство жителей. В ответ на их жалобы Иванцова предложила им «поднять свою пятую точку и сделать что-то самим, вместо того, чтобы ныть».

«Не нравится – езжайте в другие поселки и города жить, вас там никто жить не заставляет. И мост по вашему приказу строить не будут. Все вокруг виноваты, только не мы сами. Поднимите свою пятую точку и сами сделайте хоть что-то вместо того чтобы ныть и проклинать всех на свете», – написала Иванцова (присутствует в соцсетях также как Любовь Куриленко – прим.ред.).

Позднее комментарий исчез, а чиновница принесла извинения на своей странице в Facebook. Она пояснила, что написать резкий комментарий ее заставила обида.

«Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на р. Лямин, – написала Любовь Иванцова. – Они завозили лекарства, продукты, заполняли склады предметами первой необходимости, горючим, на случай резкого похолодания, также они предусмотрели работу санавиации, обеспечили круглосуточное дежурство у реки».

Югорчане извинения не оценили. «Интересно это какую работу она проделала? Раздобыла продукты, медикаменты, угнала грузовики и под обстрелом, по пояс в воде везла это все в поселки? Мост... Налоги регулярно взимается, а с дорогами регулярности нет. Разве что только в платные превращают дороги, построенные на налоги», – написал в группе «О, Сургут!» ВКонтакте Евгений Лысый.

Также пользователи поставили под сомнение объективность проверки в отношении чиновницы. «Комиссия по этике?? Это что еще за пурга такая? Такие же «умники и умницы» будут ей пальчиком грозить и говорить что надо с «быдлом» помягче. Пинком под зад, обратно в поселок на Ямал (Иванцова ранее жила в отдаленном поселке ЯНАО – прим. ред.)», – советует главе Сургутского района Евгений Кокорин.

Результаты проверки в отношении Любови Иванцовой глава района обещал озвучить в течение месяца.

Стоит отметить, что губернатор Наталья Комарова пока никак не отреагировала на скандал в Сургутском районе, который по результатам мониторинга находится в конце рейтинга эффективных муниципалитетов Югры.

Сургутский район, служба информации

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