Губернатор Комарова наградит самых эффективных мэров Югры, которые нравятся людям

Самым эффективным городом Югры, достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности, признан Ханты-Мансийск. Таковы результаты мониторинга деятельности органов местного самоуправления за 2017 год, проведенного окружным департаментом экономического развития.

Места между муниципальными образованиями распределились следующим образом:

Ханты-Мансийск Когалым Белоярский район Нефтеюганский район Мегион Нижневартовск Пыть-Ях Сургут Покачи Нефтеюганск Югорск Октябрьский район Ханты-Мансийский район Нягань Нижневартовский район Лангепас Сургутский район Радужный Кондинский район Урай Советский район Березовский район

Эффективности деятельности органов местного самоуправления оценивалась по нескольким показателям. В том числе, по числу субъектов малого бизнеса, средней зарплате, объему инвестиций в основной капитал, доходам местного бюджета и по удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Городом, в котором люди больше всего довольны властью стал опять же Ханты-Мансийск – 78,8 процента (2016 год – 80,1). На втором месте – Мегион, затем Когалым, потом Белоярский район. Замыкает пятерку лидеров Пыть-Ях. Крупные города Сургут, Нефтеюганск и Нижневарстовск заняли 10-е, 11-е и 13-е места соответственно. Аутсайдером стал Березовский район – 52,1 процента (2016 год – 59,0).

Лидеры рейтинга эффективности получат гранты из бюджета. Белоярский район – 41,7 млн рублей, Мегион – 31,4 млн рублей, Ханты-Мансийский район – 29,7 млн рублей, Покачи – 21,8 млн рублей, Нижневартовский район – 14 млн рублей. Занявший первую позицию Ханты-Мансийск получит грант в размере 61,1 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.08.18

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