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Среда, 8 августа 2018, 14:42 мск

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Губернатор Комарова наградит самых эффективных мэров Югры, которые нравятся людям

Фото – сайт правительства ХМАО

Самым эффективным городом Югры, достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности, признан Ханты-Мансийск. Таковы результаты мониторинга деятельности органов местного самоуправления за 2017 год, проведенного окружным департаментом экономического развития.

Места между муниципальными образованиями распределились следующим образом:

  1. Ханты-Мансийск
  2. Когалым
  3. Белоярский район
  4. Нефтеюганский район
  5. Мегион
  6. Нижневартовск
  7. Пыть-Ях
  8. Сургут
  9. Покачи
  10. Нефтеюганск
  11. Югорск
  12. Октябрьский район
  13. Ханты-Мансийский район
  14. Нягань
  15. Нижневартовский район
  16. Лангепас
  17. Сургутский район
  18. Радужный
  19. Кондинский район
  20. Урай
  21. Советский район
  22. Березовский район

Эффективности деятельности органов местного самоуправления оценивалась по нескольким показателям. В том числе, по числу субъектов малого бизнеса, средней зарплате, объему инвестиций в основной капитал, доходам местного бюджета и по удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Городом, в котором люди больше всего довольны властью стал опять же Ханты-Мансийск – 78,8 процента (2016 год – 80,1). На втором месте – Мегион, затем Когалым, потом Белоярский район. Замыкает пятерку лидеров Пыть-Ях. Крупные города Сургут, Нефтеюганск и Нижневарстовск заняли 10-е, 11-е и 13-е места соответственно. Аутсайдером стал Березовский район – 52,1 процента (2016 год – 59,0).

Лидеры рейтинга эффективности получат гранты из бюджета. Белоярский район – 41,7 млн рублей, Мегион – 31,4 млн рублей, Ханты-Мансийский район – 29,7 млн рублей, Покачи – 21,8 млн рублей, Нижневартовский район – 14 млн рублей. Занявший первую позицию Ханты-Мансийск получит грант в размере 61,1 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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