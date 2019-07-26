Власти Югры назвали самого любимого народом мэра

Власти Югры измерили удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления. Оказалось, что больше всего довольны своим мэром жители Мегиона. Если в 217 году деятельность администрации устраивала лишь 67 процентов горожан, то в 2018 этот показатель, несмотря на скандалы, в которые периодически попадает мэр Олег Дайнека, вырос до 78 процентов.

На второй позиции – Когалым (67,9% в 2017 году, 78% – в 2018 году, на третьей – Ханты-Мансийск (64,6% в 2017 году, 70% – в 2018 году).

Далее по убывающей идут Белоярский район, Покачи, Октябрьский район, Кондинский, Нижневартовский районы, Радужный, Сургут, Нягань, Нижневартовск, Лангепас, Нефтеюганский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Березовский, Советский районы, Нефтеюганск, Югорск, Пыть-Ях.

Замыкает рейтинг Урай. Он занял последнее, 22 место, в результате низкой динамики и низкого показателя удовлетворенности населения – 64 процента в 2018 году (2017 год – 59,8%).

В целом, по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год, первое место занял Ханты-Мансийск. Мегион оказался только на 5 месте. Замыкает список – Березовский район.

Лучшие муниципалитеты (были выбраны три города и три района) получат гранты. Так, Ханты-Мансийску выделят из бюджета 49,7 млн рублей, Нижневартовскому району – 46,1 млн рублей, Белоярскому району – 40,4 млн рублей, Ханты-Мансийскому району – 23,1 млн рублей, Мегиону – 22,1 млн рублей, Югорску – 18,4 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.07.19

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