Федеральный канал разоблачил одного из лучших мэров Югры

В ханты-мансиском поселке Высокий передумали строить больницу

Федеральный канал «Россия 1» рассказал о частном бизнесе мэра Мегиона Олега Дейнеко. В программе «Вести» вышел сюжет, посвященный проблемам поселка Высокий (пригород Мегиона), где в рамках реорганизации закрыли местную больницу.

Взамен местные власти должны были отреставрировать стационар на 45 коек (на это из окружного бюджета выделили 120 млн рублей), однако капремонт фактически не движется – за год успели только вбить сваи и собрали каркас. В итоге жители поселка вынуждены ездить в поликлинику, которая находится в 25 км.

«Не так давно детскую больницу расформировали по программе оптимизации, все оборудование перевезли в соседний город, теперь на очереди взрослая больница. Все убрали, оставили двух врачей, ни одного узкого специалиста», – говорит участковый терапевт Валентина Гончарук. Попасть в больницы Мегиона непросто – большие очереди, ждать приходится недели и даже месяцы. К узким специалистам не пробиться, поэтому пациентов тут же направляют в частные клиники, – рассказали журналистам медики. А это, как оказалось, бизнес, аффилированный с местными чиновниками.

Так, учредителем ООО «Поликлиника» в Мегионе значится Елена Титоренко. Она, по данным «Вестей», родственница заместителя бывшего мэра Мегиона. До недавнего времени в соучредителях значилась и супруга действующего мэра Олега Дейнеки. Через третьих лиц, например, жену и ее дочь от первого брака, глава города контролирует не только медицинский бизнес, но и строительство, а также торговлю, – рассказали «Вести».

Сам Дейнеко не смог дать журналистам внятный комментарий. «Я даже не могу сказать, какой частный бизнес здесь», – заявил он. Стоит отметить, что губернатор Югры Наталья Комарова очень довольна мэром Мегиона. Этот город вошел в список самых эффективных в округе, за что получит грант из бюджета в размере 31,4 млн рублей. Кроме того, по данным правительства ХМАО, жители Мегиона удовлетворены работой местных властей. Сильнее мэра любят только в Ханты-Мансийске.

Мегион, служба информации

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