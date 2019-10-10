Власти Югры придумали награду для эффективных мэров

Власти Югры будут вручать специальные дипломы главам самых эффективных муниципальных образований. Соответствующее постановление правительство примет 11 октября.

«Проект разработан в целях дополнительного поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, – поясняют в правительстве. – Проектом предлагается вручать дипломы главам шести муниципальных образований, достигшим наилучших значений показателей оценки эффективности, в число которых входят три городских округа автономного округа и три муниципальных района».

Теперь главы муниципалитетов-лидеров будут получать не только гранты на нужды территорий, но и дипломы, подписанные губернатором автономного округа.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.19

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