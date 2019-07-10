Власти Югры наградят мэров за хорошее отношение к деньгам

Чиновники Урая качественнее коллег из других югорских городов вели бюджетный процесс в 2018 году. К такому выводу пришло правительство ХМАО, составляя рейтинг самых профессиональных в финансовом плане муниципалитетов. Урай получил за свою работу 96,8 баллов и ему полагается гранд в размере 15,4 млн рублей.

На втором месте – Радужный (12,2 млн), на третьем – Когалым (11,6 млн). Затем следуют Мегион (5,5 млн) и Нефтеюганск (5,2 млн). Из районов гранты получат Белоярский (20,6 млн), Нефтеюганский (14 млн), Нижневартовский (10,5 млн), Сургутский (4,9 млн).

Средняя итоговая оценка качества по итогам 2018 года по городским округам составила 91,5 баллов, по муниципальным районам – 88,7 баллов

В правительстве напоминают, что даже при наличии высокой оценки муниципалитет не получит грант, если в процессе работы чиновники нарушали бюджетное законодательство.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.07.19

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