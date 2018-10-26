Власти Югры выделят сотни миллионов рублей «нищим» муниципалитетам

Власти Югры выделят пяти муниципальным образованиям округа бюджетные ассигнования в размере 434,3 млн рублей. Деньги правительство возьмет из своего резервного фонда. В частности, 150 млн получит Березовский район, 114 млн – Советский район, 95 млн – Белоярский район. Также деньги выделят Кондинскому району (67 млн руб.) и Октябрьскому району (6,3 млн руб).

Бюджетные средства пойдут на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. Как сообщил первый замгубернатора Геннадий Бухтин, Советский район потратит их на обеспечение бесперебойной эксплуатации жилищно-коммунальных объектов. В Березовском районе деньги потратят на погашение задолженности по предоставлению субсидии юридическим лицам, осуществляющим гражданские авиаперевозки, а также на ремонт взлетно-посадочной полосы в поселке Березово. Кондинский район профинансирует приобретение нефтяного топлива, а Октябрьский погасит задолженности по предоставлению субсидии юрлицам, осуществляющим перевозку пассажиров водным транспортом. Белоярскому району будут перечислены средства на погашение задолженности по арендным платежам за отдельные объекты «Газпром трансгаз Югорск».

Стоит отметить, что Советский, Кондинский и Березовский районы находятся на самых последних местах в рейтинге эффективности территорий Югры. В начале августа главы поселений Советского района официально предупредили окружные власти о финансовом кризисе и социальной напряженности – у администраций нет денег на исполнение элементарных полномочий. Не на что проводить в поселках работы, содержать дороги, ремонтировать колодцы и.д. Дело дошло до того, что в целях экономии мэры были готовы приостановить деятельность администраций и подведомственных учреждений.

Власти Югры тогда отреагировали на обращение весьма странным образом. Губернатор Наталья Комарова распорядилась предоставить муниципальному образованию кредит для частичного покрытия дефицита местного бюджета. По словам глав сельских поселений, этот кредит лишь усугубит тяжелое положение местных бюджетов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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