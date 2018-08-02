В нефтяном регионе России мэры готовы приостановить работу из-за отсутствия денег

Главы поселений Советского района ХМАО официально объявили о тяжелом финансовом состоянии территорий и предупредили окружные власти об обострении социально-политической напряженности. Мэры написали письмо первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову и председателю окружной думы Борису Хохрякову с просьбой о срочной встрече для решения проблемы. Документ обнародовал депутат югорской думы Антон Пантин, разместив его на своей странице в соцсети.

«Практически во всех поселениях отсутствуют градообразующие предприятия, – говорится в обращении. – Собственные доходы бюджетов поселений, включая дотации из РФФПП, финансово не обеспечивают реализацию в муниципальных образованиях полномочий, установленных 131-ФЗ поселениям, функционирование администраций, содержание органов местного самоуправления, бюджетных учреждений. На сегодняшний день социально значимые расходы не обеспечены на 100%, как того требует администрация Советского района. В то же время ответственность за реализацию данных полномочий, качество и количество предоставляемых населению услуг по этим полномочиям полностью сохраняется за органами исполнительной власти поселений».

По словам глав, в августе 2018 года, исходя из сложившейся финансовой ситуации, возможны только два варианта развития событий.

Либо поселения оплачивают социально значимые расходы, но не обеспечивают выполнение заключенных контрактов (не содержат дороги, не выполняют никаких работ). Либо выполняют условия контрактов, но приостанавливают деятельность администраций и подведомственных учреждений (работники уходят в отпуск без содержания).

Мэров не устраивают оба варианта. Если прекратить выполнять полномочия – встанет вопрос – зачем нужна власть, если в поселениях нет света, не грейдируются дороги, не ремонтируются тротуары. Если отправить служащих в отставку – им не на что будет есть, хотя средняя зарплата в поселениях «едва обеспечивает потребности физического существования».

«Администрации поселений неоднократно обращались в администрацию района по решению данной проблемы – но ответ один. Ситуация тяжелая, округ снизил дотацию – взять негде. Учитывая сложившуюся ситуацию, просим организовать личную встречу вас и глав поселений Советского района для решения финансового вопроса в кратчайшие сроки», – говорится в обращении, под которым стоят подписи глав семи поселений.

Узнать, ознакомились ли с текстом Алексей Шипилов и Борис Хохряков оперативно сегодня не удалось. Спикер думы ответил на звонок, но как только услышал, о чем речь, сказал, что у него помехи на линии, а потом сообщил в смс, что не может говорить.

Советский район, служба информации

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