Мэры «нищих» территорий Югры не оценили помощь губернатора Комаровой

Власти Югры отреагировали на обращение глав поселений Советского района, заявивших о финансовом кризисе в своих территориях. Губернатор Наталья Комарова распорядилась предоставить муниципальному образованию кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета.

Сумма бюджетного кредита составит 55 млн рублей. Заем предоставляется сроком до 15 декабря 2018 года на условиях оплаты процентов за пользование деньгами в размере одной второй ключевой ставки Центробанка РФ.

«Этот кредит загонит нас еще больше, – прокомментировал «Новому Дню» решение окружных властей глава городского поселения Агириш Сергей Борзенко. – У нас совсем нет денег. У меня осталось средств только на ремонт двух печей в квартирах. Больше ни на что не хватает. Думали колодцы отремонтировать, но налоговые поступления пришлось на организацию выборов снять. Думаю, что в такой ситуации и инвесторы нам особо не помогут. Нужно чтобы объем районного фонда поддержки был не менее 300 млн рублей».

Узнать мнение остальных глав пока не удалось – двое из них в отпуске, телефоны еще троих – не отвечают. Представители от глав уже съездили в Ханты-Мансийск на встречу с окружными чиновниками, там им сказали, что «вопрос финансовой помощи поселениям решается».

Напомним, главы поселений Советского района официально предупредили окружные власти об обострении социально-политической напряженности в территориях – у администраций нет денег на исполнение элементарных полномочий. Не на что проводить в поселках работы, содержать дороги, ремонтировать колодцы и.д. Дело дошло до того, что в целях экономии мэры готовы приостановить деятельность администраций и подведомственных учреждений.

«Администрации поселений неоднократно обращались в администрацию района по решению данной проблемы – но ответ один. Ситуация тяжелая, округ снизил дотацию – взять негде. Учитывая сложившуюся ситуацию, просим организовать личную встречу вас и глав поселений Советского района для решения финансового вопроса в кратчайшие сроки», – говорится в обращении на имя первого замгубернатора Алексея Шипилова.

Ханты-Мансийск, служба информации

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