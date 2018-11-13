«Государство не должно народу»: единоросс из Саратова встал на сторону Глацких (ВИДЕО) Но потом стал оправдываться за свои слова

Свердловская чиновница Ольга Глацких, прославившаяся скандальным заявлением, что молодежи «государство в принципе ничего не должно», получила поддержку со стороны депутата Саратовской городской думы от «Единой России» Николая Островского.

Народный избранник на конференции саратовского регионального отделения ЕР, отвечая на вопрос журналистов, должно ли что-то государство народу, заявил следующее: «Народ должен государству, а не народу государство» (цитата по агентству «Свободные новости»). «Если народ будет давать государству, то и государство крепким будет», – убежден единоросс. Отмечается, что такое мнение разделили еще несколько участников партийной конференции.

Депутат от ЕР разделил идею, что «государство ничего не должно»

Позже депутат пытался оправдаться , заявив, что его фраза была вырвана из контекста. Островский в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сказал, что обязанности «должны нести и государство, и народ», тем самым он частично отказался от своих слов. «Я считаю, что я должен государству, оно меня вырастило, выучило… Считаю, что если мы все нормально работаем, то только его укрепляем», – заявил Островский, добавив при этом, что и государство «должно заботиться о народе».

Как сообщал РИА «Новый День», 2 ноября глава департамента молодежной политики регионального правительства Ольга Глацких заявила, что государство не должно материально поддерживать молодежь, потому что никого «не просило рожать». «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ заявила она на встрече со школьниками.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно отстранил чиновницу от исполнения обязанностей – на период проверки, а в прокуратуру поступил запрос от депутата свердловского заксобрания Александра Коркина проверить работу Глацких на чиновничьем посту. Свердловские следователи со своей стороны начали проверку деятельности Глацких, получившей в 2018 году 131 млн рублей на поддержку талантливой молодежи. Впрочем, позднее пресс-релиз по поводу проверки Глацких пропал с сайта СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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