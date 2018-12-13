Путин – россиянам: Рассчитывайте на себя, а не на помощь государства

Президент России Владимир Путин призвал россиян не ждать помощи от государства и надеяться, в основном, на себя. Такое заявление главы государства прозвучало во время выступления на всероссийском открытом уроке на форуме «ПроеКТОриЯ», который проходит сегодня в Ярославле.

«Не надо ждать поддержки государства, нужно ей, конечно, пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет», – цитирует Путина издание «Сноб».

Глава государства при этом напомнил про творчество большевиков, которое, по его мнению, не следует забывать. «Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет – ни бог, ни царь и ни герой», – сказал Путин.

Стоит отметить, за последний месяц сразу несколько предствителей власти в регионах РФ оскандалились заявлениями о том, что государство ничего не должно народа. Сначала об этом в начале ноября заявила руководитель департамента молодежной политики правительства Свердловской области Ольга Глацких на встрече со школьниками.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она.

Чиновницу поддержал депутат Саратовской городской думы от «Единой России» Николай Островский. Он заявил следующее: «Народ должен государству, а не народу государство» (цитата по агентству «Свободные новости»). «Если народ будет давать государству, то и государство крепким будет», – убежден единоросс. Позже депутат пытался оправдаться , заявив, что его фраза была вырвана из контекста.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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