Проверка губернатора завершена: Глацких признали соответствующей должности (ДОКУМЕНТ)

По итогам проверки, проведенной в отношении оскандалившейся чиновницы Ольги Глацких, ей было разрешено вернуться к исполнению обязанностей директора департамента молодежной политики.

В редакции РИА «Новый День» оказалась копия распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, в котором говорится, что Ольгу Глацких следует допустить к исполнению своих служебных обязанностей с 10 декабря.

Однако в тот же день, 10 декабря, стало известно, что губернатор подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области». Что будет с самой Ольгой Глацких, в департаменте информполитики пока официально не комментировали.

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая завершилась только сейчас. На прошлой неделе Глацих дала интервью блогеру Зергулио и заявила, что бросить работу в правительстве по собственному желанию ей «не позволяет совесть».

Екатеринбург, служба информации

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