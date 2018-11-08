Глацких уволили с партийного поста в ЕР

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких выведена из состава регионального политсовета партии «Единая Россия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение только что принято на партийной конференции в рамках ежегодной ротации.

Одновременно с ней из политсовета вывели ещё 8 человек, в том числе Сергея Носова (в связи с переездом Магадан) и бывшего руководителя исполкома Александра Косинцева.

Никаких дополнительных пояснений по выводу Глацких глава СРО «ЕР» Виктор Шептий не дал, на конференцию она не приехала. «Легко отделалась», – шушукались однопартийцы в зале.

Ольга Глацких «прославилась» на всю Россию после того, как в Рунете появилась видеозапись ее встречи со школьниками Кировграда, на которой чиновница заявила буквально следующее: ««На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». После этого стало известно, что Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

Праймериз ЕР по довыборам в заксо пройдут по открытой модели. / ХК «Автомобилист» пожаловался на информационную атаку. / Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом 30 кг наркотиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»