«Единая Россия» заявила о несогласии с Ольгой Глацких, а комсомол потребовал ее уволить

Политические партии отреагировали на высказывание директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного отделения «Единой России», партия не разделяет позицию чиновницы. «Государство обязано делать все необходимое для поддержки молодых россиян. В этом суть работы всех партийных проектов. Высказывание Ольги Глацких будет проанализировано, и ему дадут партийную оценку», – говорится в заявлении обкома.

Оценили выступление и в президиуме Генсовета ЕР. Депутат Госдумы Алена Аршинова (избрана от Республик Марий Эл, Мордовия и Чувашия) заявила, что слова Глацких «говорят о полном отсутствии понимания роли государства в жизни людей». «Уверена, что руководство Свердловской области адекватно отреагирует на такие грубые ошибки своих подчиненных и не допустит их впредь», – добавила депутат.

Не могли не отреагировать на скандал и на левом фланге. Бюро Свердловского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи выступило с официальным заявлением, что Ольга Глацких «своими некомпетентными действиями и высказываниями подрывает авторитет государства среди молодежи Свердловской области». «На основании выше изложенного Бюро ОК ЛКСМ РФ требует: Отправить директора Департамента молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Глацких Ольгу Вячеславовну в отставку», – заявил лидер свердловских комсомольцев Денис Курочкин.

«Ровно от такой «молодежной политики» в стране появляются расстрелы в Керчи, теракты в Архангельске, молодежь на несанкционированных митингах, АУЕ и другие подобные проявления», – поддержал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, служба информации

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