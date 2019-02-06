«Закон о бесплатном питании – наша гордость!»: ЕР снова осудила коллегу

Свердловское отделение «Единой России» вновь было вынуждено оправдываться за неосторожное высказывание своих коллег.

Как уже сообщал РИА «Новый День», сегодня отличилась депутат ЕГД со стажем Елена Дерягина, которая предложила отменить бюджетную субсидию на организацию питания учащихся начальной школы. По ее мнению, бесплатные обеды нужно сохранить только для детей-льготников. За остальных учеников должны платить их родители. С этим мнением согласилась руководитель думской комиссии по образованию Галина Арбузова. «Бюджетная дотация должна быть избирательной, адресная помощь для тех, кто в ней нуждается. Сейчас в школах учатся, в основном, дети из благополучных семей. Потому что социальное положение в стране значительно улучшилось за последние годы», – заявила она.

Дамам из гордумы ответил вице-спикер заксобрания Свердловской области, координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Владимир Власов: «Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией «Единая Россия» о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости... И отказываться от этой практики нет никаких причин», – заявил он.

Напомним, депутаты и чиновники из партии власти то и дело доставляют неприятности своим старшим товарищам. В ноябре прошлого года вспыхнул скандал вокруг директора департамента молодежной политики Ольги Глацких – после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. В пресс-службе областного отделения «Единой России» тут же заявили, что партия не разделяет позицию чиновницы. «Государство обязано делать все необходимое для поддержки молодых россиян. В этом суть работы всех партийных проектов», – говорится в заявлении обкома. Губернатор Куйвашев тоже написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая закончилась присоединением департамента к министерству образования. В конце декабря Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, так как «не хочет подставлять губернатора».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

Депутаты-единороссы предложили отменить бесплатное питание в школах Екатеринбурга. / Морозы в Екатеринбурге отступят к выходным. / Свердловский минобр и УГМК продолжат готовить рабочих «новой формации» вместе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»