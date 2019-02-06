Депутаты-единороссы предложили отменить бесплатное питание в школах Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бюджетную субсидию на организацию питания учащихся начальной школы. По ее мнению, бесплатные обеды нужно сохранить только для детей-льготников. За остальных учеников должны платить их родители.

«Субсидия из областного бюджета на школьное питание составляет 1 миллиард рублей. Это цена строительства одной школы Екатеринбурга. В других городах таких огромных компенсаций нет. Для сравнения, в Волгограде субсидия на школьный обед всего 1 рубль, в Оренбурге – 5 рублей. Но есть адресная помощь: детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день за счет бюджета. Я считаю, нам надо обратить на это внимание. Бесплатное питание с 1 по 4 классы – такого больше нет нигде, только в Екатеринбурге», – заявила Елена Дерягина.

С этим мнением согласилась руководитель думской комиссии по образованию Галина Арбузова.

«Бюджетная дотация должна быть избирательной, адресная помощь для тех, кто в ней нуждается. Сейчас в школах учатся, в основном, дети из благополучных семей. Потому что социальное положение в стране значительно улучшилось за последние годы. И нужно обратить внимание, что когда дети питаются до четвертого класса бесплатно, у родителей не возникает никаких нареканий. А как перешли в пятый класс, так сразу невкусно. Хотя кормят детей тем же самым. Это какой-то краеугольный камень при организации питания в школах», – заметила депутат.

Впрочем, в администрации города не поддержали рвения представительниц «Единой России». Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов заявил, что областные власти не будут менять подход в субсидировании, и Екатеринбург в этом плане служит примером для других городов.

По информации городского департамента образования, в целом охват горячим питанием школьников в Екатеринбурге составляет 92%. В младших классах этот показатель достигает 100%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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