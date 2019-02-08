«Черный хлеб с солью и чай. Кто-то и этому рад»: Жириновский против идеи Дерягиной отменить школьные обеды

Недавнее заявление депутата гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Елены Дерягиной о том, что нужно отменить бесплатные обеды для младших школьников, разошлось по СМИ и соцсетям. На него отреагировали и в Госдуме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, например, заявил «Комсомольской правде», что в Екатеринбурге на школьный завтрак выделяется 61 рубль. «Что на эти деньги купишь? Кусок черного хлеба с солью и чаем кормить ребенка? Он это выкинет и лучше из дома бутерброд съест! Но отменять бесплатную еду в школах нельзя. Кто-то и этому рад. Может, в семье вообще нет денег, так что ж теперь ребенку голодным сидеть?» – прокомментировал политик.

Между тем, сумма дотаций на одного ребенка в Екатеринбурге чуть выше 70 рублей в день, уточняет «Новый День». «Субсидия из областного бюджета на школьное питание составляет 1 миллиард рублей. Это цена строительства одной школы Екатеринбурга. В других городах таких огромных компенсаций нет. Для сравнения, в Волгограде субсидия на школьный обед всего 1 рубль, в Оренбурге – 5 рублей. Но есть адресная помощь: детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день за счет бюджета. Я считаю, нам надо обратить на это внимание. Бесплатное питание с 1 по 4 классы – такого больше нет нигде, только в Екатеринбурге», – говорила Дерягина.

Заявление депутата будет рассмотрено партийной комиссией ЕР по этике. Поводом послужили многочисленные жалобы свердловчан на народную избранницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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