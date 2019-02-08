В «ЕР» в Москве оценят высказывание депутата Дерягиной, предложившей отменить бесплатное питание в школах

Скандальное заявление екатеринбургского депутата Елены Дерягиной о том, что нужно отменить бесплатное питание в школах, будет рассмотрено партийной комиссией по этике. Поводом послужили многочисленные жалобы свердловчан на народную избранницу.

Напомним, 6 февраля на заседании комиссии по образованию Елена Дерягина предложила отменить бюджетную субсидию на организацию питания учеников с 1 по 4 классы. По ее мнению, бесплатные обеды нужно сохранить только для детей-льготников. «Субсидия из областного бюджета на школьное питание составляет 1 миллиард рублей. Это цена строительства одной школы Екатеринбурга. В других городах таких огромных компенсаций нет», – аргументировала свою позицию депутат. Добавим, что ее поддержала другая представительница «Единой России» Галина Арбузова.

На высказывание Дерягиной обратил внимание «Уральский родительский комитет». Общественники направили на имя депутата Госдумы Валентины Терешковой, возглавляющей в «ЕР» партийную комиссию по этике, обращение с просьбой привлечь к ответственности городского депутата вплоть до отстранения занимаемой должности. Аналогичные сообщения в соцсетях получил и заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, сообщили в пресс-службе партии.

«Мы не можем исключить Дерягину из партии, так как она не является ее членом. Однако она является сторонницей «Единой России», поэтому данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по этике во вторник. Ее позиция вовсе не является позицией партии, и мы изучим все обстоятельства данного дела и вынесем решение», – заявил Ревенко.

Дозвониться до самой Елены Дерягиной корреспонденту РИА «Новый День» не удалось, ее телефон отключен. Напомним, ранее свердловское отделение «Единой России» также выступило с критикой предложения депутата гордумы.

Екатеринбургские единороссы не в первый раз становятся объектом внимания федеральных коллег. В декабре прошлого года городские партийцы, которых большинство в думе, поддержали резкое увеличение зарплат для главы Екатеринбурга и муниципальных чиновников. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко раскритиковал это решение, после чего в Свердловской области был срочно созван политсовет, а депутаты-единороссы вынуждены были оправдываться фразой, что у них «изначально были сомнения».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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