Секретарь генсовета ЕР раскритиковал решение ЕГД о повышении зарплат и потребовал его отменить

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко раскритиковал вчерашнее решение гордумы Екатеринбурга о повышении премий сотрудникам администрации и депутатам, работающим на освобожденной основе. Заявление Турчака размещено на официальном портале партии.

Секретарь генсовета сказал, что, хотя большинство единороссов – достойные и порядочные люди, «из-за отдельных наших представителей, которые позволяют себя высокомерие и проявляют чванство в поступках, страдает вся партия». «Примеров достаточно, и они нарастают как снежный ком, каждый день из регионов приходит новая информация. И очередной пример, о котором не могу не сказать – из Екатеринбурга», – подчеркнул он. Турчак напомнил, что новая ЕГД была избрана только три месяца назад, но вчера уже озаботилась повышением премий самим себе. «Граждане, которые их избрали, наверное, ждут от депутатов других действий – решения ключевых задач городского хозяйства, здравоохранения, вопросов занятости населения», – отметил Турчак и потребовал от руководителя уральского МКС партии Ивана Квитки, чтобы уже сегодня, 12 декабря, последовала официальная реакция свердловского регионального политсовета. «Это решение гордумы должно быть отменено!» – заявил Турчак.

Напомним, согласно принятому вчера решению гордумы, сотрудники администрации города получат прибавку в размере 19 окладов в год, а поощрения на выборных муниципальных должностях (спикер и вице-спикер гордумы, глава избирательной комиссии, руководитель счетной палаты) составят 25 окладов в год. Председатель ЕГД, единоросс Игорь Володин после заседания заявил, что сейчас требования к чиновникам возросли в разы, поэтому без денежной мотивации людей трудно удержать на муниципальной службе. «Поскольку депутаты приняли решение о стимулирующих выплатах, они могут его и отменить. Например, через год, если кто-то не будет справляться с работой. Мы теперь можем больше требовать с чиновников. Да, моя зарплата тоже повысилась. Но и я тоже могу лишиться этой надбавки, если не буду справляться со своей работой», – отметил спикер.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском отделении ЕР, заседание президиума регионального политсовета назначено сегодня в 10-30. Внеочередное заседание гордумы, по данным источников, состоится в понедельник, 17 декабря.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 11.12.18

Проверка губернатора завершена: Глацких признали соответствующей должности (ДОКУМЕНТ). / Министра спорта и свердловских журналистов накормят любимой едой Шипулина и Красномовец. / Многострадальную главную елку разрешили везти в Екатеринбург. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»