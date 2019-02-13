Слова депутата Дерягиной о школьном питании обсудили в Москве на комиссии ЕР по этике

Комиссия «Единой России» по этике под руководством Валентины Терешковой рассмотрела случай с депутатом ЕГД Еленой Дерягиной, которая недавно предложила отменить бесплатное питание для учащихся 1-4 классов школ Екатеринбурга и направить сэкономленные деньги на другие нужды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, комиссия изучила материалы, пересмотрела выступление Дерягиной, заслушала ее объяснения. Вынесенное решение не было строгим: по итогам обсуждения было решено указать депутату «на необходимость в своей работе и публичных выступлениях руководствоваться решениями партии и ее уставом». Члены комиссии к тому же обратили внимание, что мнение Дерягиной по данному вопросу не является позицией партии и Свердловского регионального отделения.

Напомним, что вчера в гордуме Екатеринбурга дебютировала собственная комиссия по этике, которая собралась по тому же вопросу. В итоге она решила, что, во-первых, каждый депутат гордумы имеет право на собственное мнение, а во-вторых, высказывание Елены Дерягиной не выходит за рамки этических норм.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

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