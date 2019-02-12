Дебют комиссии по этике в ЕГД – депутаты оценили высказывание Дерягиной о школьных обедах

В гордуме Екатеринбурга сегодня впервые собралась комиссия по депутатской этике, чтобы дать оценку высказыванию Елены Дерягиной о школьном питании. Напомним, сторонница «Единой России» на одном из заседаний предложила отказаться от бесплатных обедов для младших классов в пользу адресной помощи детям-льготникам. Фраза народной избранницы возмутила общественность, и «Единой России» пришлось спешно выступать с опровержением. Но спустя неделю екатеринбургские депутаты пришли к выводу, что ничего страшного в заявлениях Дерягиной не было.

Как сообщил заместитель председателя комиссии по этике Константин Киселев, Елена Дерягина сама обратилась в депутатскую группу с просьбой рассмотреть ее высказывание. Сегодня депутаты заслушали ее объяснения. По словам Дерягиной, она не предлагала отказаться от субсидий из областного бюджета на организацию школьного питания, но считает, что получаемую сумму в 1 миллиард рублей можно тратить более рационально. Депутат отметила проблему: если дети не доедают школьные обеды, то часть продуктов приходится выкидывать в мусор. При этом есть достаточно много одиноких родителей и родителей-инвалидов, которые хотели бы, чтобы их дети питались в школе бесплатно. «Я подчеркиваю, что областная субсидия нужна, и может быть, ее нужно увеличивать. Но она должна быть адресной», – заключила Елена Дерягина.

Единороссы поддержали свою соратницу. Николай Смирнягин заявил, что сначала был неприятно удивлен сообщениями СМИ о высказывании Дерягиной (сам он не присутствовал на заседании комиссии по образованию 6 февраля), но впоследствии не увидел в стенограмме той скандальной фразы.

В итоге комиссия по этике решила, что, во-первых, каждый депутат гордумы имеет право на собственное мнение, а во-вторых, высказывание Елены Дерягиной не выходит за рамки этических норм. Позже спикер думы Игорь Володин в общении с журналистами отметил, что фраза Елены Дерягиной была вырвана из контекста, поэтому в свердловском отделении «Единой России» сделали преждевременный вывод. По его словам, вчера состоялось заседание партийной комиссии, в которую также входила руководитель думской комиссии по образованию Галина Арбузова. Единороссы ознакомилась со стенограммой заседания, и «теперь все вопросы сняты», заключил Володин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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