«Вся страна уже обкакалась от этих продуктов», – депутат ЕГД попросила Госдуму принять закон о школьном питании

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина вновь отличилась громким заявлением о школьных обедах. На встрече с председателем комитета по законодательству Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым она потребовала принять в стране отдельный закон о здоровом и социальном питании, который заменил бы существующий ФЗ-44. «Хватит травить детей. У нас вся страна уже обкакалась от продуктов, которые идут в школы», – выразилась народная избранница.

Свою позицию Елена Дерягина аргументировала тем, что по нынешнему законодательству оператору на торгах выгодно уменьшать цену, что потом сказывается на качестве школьного питания. «Ведь речь идет о здоровье детей! В Совете Федерации с 2017 года рассматривали вопрос о законе по социальному питанию. Документ уже лежит на столе. Нужно принять этот закон», – выступила депутат.

Павел Крашенинников признал, что ФЗ-44 о контрактной системе закупок действительно плох, и сейчас Госдума обсуждает поправки к нему. Часть изменений как раз будет касаться закупок продуктов для школьных обедов.

Напомним, Елена Дерягина уже попадала в скандал из-за резких высказываний о школьном питании. На одном из заседаний городской думы она предложила отменить бесплатные обеды для учеников младших классов, сохранив такую возможность только для детей-льготников. Слова Дерягиной вызвали шквал критики у родителей и стали предметом разбирательства на комиссии по этике в «Единой России» и гордуме. Но в итоге депутаты и партия решили не наказывать коллегу.

Стоит отметить, что Елена Дерягина возглавляет в ЕГД рабочую группу по вопросам организации школьного питания. На первом заседании ее участники обсуждали, почему две трети бесплатных ученических обедов оказываются в помойке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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