Некрасиво или невкусно? Депутаты обсудили, почему дети не доедают школьные обеды

В гордуме Екатеринбурга появилась еще одна рабочая группа – на этот раз посвященная вопросам организации питания в школах. Депутаты решили выяснить, почему две трети бесплатных обедов оказываются в помойке, и как можно исправить эту ситуацию.

Как заявила председатель рабочей группы Елена Дерягина, объективных претензий к качеству еды в школьных столовых в последнее время становится меньше. После того, как суд постановил ликвидировать скандальный МУП «Золушка», в городе осталось три муниципальных оператора питания и 14 частных компаний. За этот период в думу поступило несколько жалоб на поставляемые продукты – обращения касались школ №177 и №200 в Чкаловском районе, школы №11 на ВИЗе и гимназии №155 в Железнодорожном районе. Депутаты пообещали взять под контроль эти учебные заведения.

Однако и в других школах, где нареканий к качеству продуктов нет, дети часто оставляют еду на тарелках. Недоеденную пищу приходится выбрасывать, а это бюджетные траты. Глава комиссии по образованию Галина Арбузова отметила, что проблема кроется в пищевых привычках детей.

«У каждой школы есть двухнедельное меню. От него нельзя отступить, иначе школу накажет Роспотребнадзор. Но, к сожалению, в большинстве семей детей не приучают к здоровой пище, которую дают в школе. И ученики, которые привыкли к газировке и булочкам, не будут кушать красную рыбу и котлеты. Кто в этом виноват?», – высказалась она.

Вице-спикер Виктор Тестов заметил, что вероятно просто не стоит готовить те блюда, от которых отказываются школьники. «А как не готовить? Школу-то накажут!» – парировала Арбузова.

Дмитрий Николаев указал, что в некоторых школах после смены оператора питания старшеклассники стали охотнее брать обеды. Он считает, что секрет кроется в оформлении блюд. «Если у операторов будет задача не заработать, а накормить детей, то сотрудники будут стараться подавать еду аппетитно», – отметил депутат.

Куратор школьного питания в городском департаменте образования Ольга Кононова сообщила, что по результатам последнего анкетирования (в нем приняли участие 16 тысяч человек) около 80% родителей оказались довольны тем, как их дети питаются в школах.

«Есть и недовольные горожане. Причины были разные. Где-то еда подавалась холодной, и мы совместно с директорами разбирались в каждом конкретном случае. Были и такие предложения, чтобы каждый день на бесплатный обед дети получали свежие фрукты, но мы пока такие пожелания выполнить не можем. Также не все родители понимают, что у них есть обязанность накормить ребенка, то есть обеспечить его обедом в школе. По СанПин подросток должен принимать пищу два раза, пока находится в школе. Сейчас для средних и старших классов стоимость завтрака составляет 80 рублей, а стоимость обеда чуть более 100 рублей. Конечно, есть проблема, что меню «приедается» школьникам. В идеале можно разработать трехнедельное меню, но это трудоемкий и затратный процесс, и не все операторы готовы пойти на это», – отметила сотрудница мэрии.

Также депутаты отметили, что необходимы изменения ФЗ-44, по которому сейчас приоритетным является стоимость услуги поставщика, а не ее качество. Елена Дерягина сообщила, что в Совфеде уже рассматривается проект положения о социальном питании, который поддержал Роспотребнадзор и Министерство образования. Она предложила в течение следующей неделе отправить все замечания рабочей группы в профильную комиссию гордумы, а в июне организовать большие депутатские слушания по школьному питанию с участием всех заинтересованных сторон.

До этого времени народные избранники также намерены собирать информацию о том, как и чем кормят детей в школах. Для этого они запланировали несколько внезапных выездов в учебные заведения – то есть визиты депутатов будут без предупреждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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