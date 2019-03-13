Суд постановил ликвидировать скандальное МУП «Золушка», травившее школьников

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу оператора школьного питания «Золушка». Предприятие должно быть ликвидировано в течение шести месяцев, обязанность по выполнению процедуры возлагается на ДУМИ мэрии Екатеринбурга.

Напомним, Роспотребнадзор требовал закрыть МУП за неоднократные и грубые нарушения санитарных норм, которые, по мнению эпидемиологов, привели к вспышкам кишечных инфекций в ряде школ Екатеринбурга. Было доказано, что носителями вируса являлись сотрудники «Золушки». Представитель истца Ирина Запретина подчеркнула, что МУП привлекалось к административной ответственности, в том числе и за невыполнение предписаний надзорного органа. То есть гарантий, что в будущем оператор школьного питания не будет допускать нарушений, нет.

Представители «Золушки» продолжали отрицать причинно-следственную связь. Юрист Евгений Воробьев заявил, что выявленные нарушения на предприятии были мелкими и «надуманными». По его словам, Роспотребнадзор вписывал в недостатки отсутствие дозатора мыла, совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба, отсутствие места для нарезки птицы и так далее. Выводы эпидемиологов о вине «Золушки» в массовом отравлении школьников в феврале 2018 года предприятие собирается обжаловать.

На сегодняшний день «Золушка» не обслуживает ни одной школы, все контракты закончились. По условиям муниципальных конкурсов действует мораторий на поставщиков, которые привлекались к административной ответственности. То есть предприятие в течение года не сможет подавать заявки, пояснил ответчик. За это время там будет обновлена материально-технического техническая база, а также сменится форма собственности с МУП на ООО. На днях такое постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Представительница департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Екатеринбурга отметила, что «Золушка» выплатила все административные штрафы. Также она попросила суд учесть то обстоятельство, что в случае ликвидации юрлица без работы останутся 146 сотрудников. Третий участник процесса, Верх-Исетская налоговая служба, также поддержала позицию «Золушки». Представитель ИФНС заявила, что на предприятии продолжается налоговая проверка, срок окончания которой неизвестен. Без результатов ревизии затруднительно провести процедуру ликвидации МУПа. После вопросов судьи выяснилось, что проверка тянется с октября 2018 года и связана с уплатой налогов и сборов в бюджет.

Тем не менее суд принял решение в пользу Роспотребнадзора. «Золушка» может обжаловать решение в течение месяца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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