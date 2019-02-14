«Два года не устраняли грубые санитарные нарушения»: Роспотребнадзор в суде рассказал, почему требует закрыть «Золушку»

В Ленинском районном суде сегодня стартовал процесс по иску Роспотребнадзора к школьно-базовой столовой «Золушка». Надзорный орган требует закрыть скандальное муниципальное предприятие из-за многочисленных грубых нарушений санитарных норм, которые, по мнению эпидемиологов, привели к вспышкам острой кишечной инфекции в ряде школ Екатеринбурга. Представители «Золушки» эту причинно-следственную связь отрицают.

Как сообщила сотрудница Роспотребнадзора, излагавшая в суде позицию ведомства, оператор школьного питания неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении предприятия проводилось 42 проверочных мероприятия, и каждый раз ревизоры находили серьезные санитарные нарушения. Доводы «Золушки» о том, что все выявленные недостатки уже устранены, Роспотребнадзор не принял.

«А что мешало предприятию на протяжении двух лет устранять нарушения? Почему выявлялись новые? Установлены факты, что работники предприятия являлись носителями норовируса и сальмонеллеза. По нашему мнению, это непосредственно связано с вспышками остро-кишечных заболеваний. Поэтому мы считаем, что ликвидация юрлица – адекватная мера», – отметила представитель истца.

В качестве доказательств Роспотребнадзор привел результаты трех эпидемиологических расследований, приобщенных к делу. Причем третий случай вспышки ОКИ в школе был зарегистрирован в декабре 2018 года. Материалы по этому разбирательству были подготовлены надзорным ведомством только сегодня, что стало неожиданностью для «Золушки».

Представитель МУПа Евгений Воробьев попросил время для ознакомления с документами. В итоге судья объявила перерыв в процессе до 27 февраля.

Позже в общении с журналистами Евгений Воробьев сообщил, что столовая «Золушка» не отрицает выявленных нарушений, но не считает себя виновной в заболевании детей кишечными инфекциями. По его словам, на сегодняшний день МУП не получал новых предписаний Роспотребнадзора.

Напомним, в прошлом году «Золушка» обеспечивала обедами 20 школ Ленинского района Екатеринбурга. После скандала с проверками Роспотребнадзора и прокуратуры у МУПа осталось только шесть школ: № 10, 65, 70, 140, 173, 175. По данным РИА «Новый День», контракты с ними истекают 28 февраля. Но предприятие планирует подать документы на новые конкурсы по организации питания школьников. Уголовное дело, которое расследуется в отношении «Золушки», не станет препятствием, пояснили в ФАС.

Стоит отметить, что в январе 2019 года МУП возглавила новый директор Надежда Аристова, ранее работавшая в группе компаний Usta. Она выразила надежду, что суд не закроет «Золушку».

«У нас есть квалифицированный персонал, все пищеблоки готовы. Есть вопросы к поставщикам, но они решаемы. Мы будем пересматривать меню, сделаем акцент на качестве сырья. Цена обедов не изменится», – отмечала Аристова по итогам заседания в городской думе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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