Свердловские общественники устроили разнос скандальной «Золушке», чьи обеды вызвали вспышки ОКИ в школах

Общественная палата Свердловской области допросила скандальный МУП «Золушка», отвечавший за питание в школах Ленинского района Екатеринбурга. Предприятие было виновником ряда вспышек кишечных инфекций в начале 2018 года, кроме того, за сотрудниками столовой тянется шлейф административных и уголовных дел. Но «Золушка» по-прежнему выигрывает тендеры на поставку школьных обедов.

Разбор деятельности МУПа состоялся во время общественных слушаний, посвященных проблемам организации школьного питания. Председатель палаты Владимир Винницкий отметил, что руководителей «Золушки» обвиняли в бухгалтерских махинациях, налоговых нарушениях и проведении закупок продуктов по завышенным ценам.

Для объяснений предоставили слово и.о. директора МУП Надежде Петровой. Она сообщила, что «Золушка» работает по муниципальному контракту до декабря 2018 года. По ее словам, на все претензии правоохранителей и надзорных органов столовая уже ответила – виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. Работники пищеблока «Золушки» перед началом учебного года прошли эпидемиологическую проверку, и среди них было выявлено два носителя ротавируса. Этих сотрудников временно отстранили от работы и вернули к обязанностям после предоставления справки о выздоровлении.

Вопрос о причинах завышенных цен на поставку продуктов поставил Петрову в тупик, и за нее ответили другие сотрудницы предприятия. Одна из них заявила, что поставщик фиксирует цену на полгода, и в стоимости уже заложены отсрочки платежей и затраты предприятия на специальное оборудование для проверки качества продуктов. «Мы купили люминоскоп, чтобы визуально сразу определять подделку масла», – перебила заведующая столовой. Она же эмоционально высказалась, что со стороны СМИ на «Золушку» идет агрессия, поэтому родители школьников «не отстают» и отслеживают качество продуктов вместе с поставщиком. Третья представительница пояснила, что «Золушка» развозит продукты в 23 школы и закладывает эти издержки в общую стоимость питания. «Не может быть цена одинаковой в магазине и при поставке», – заявила она.

Винницкий назвал эти аргументы неубедительными, и хотел было закрыть дискуссию, но вмешался бывший директор МУП Денис Мардарьев. Он пытался убедить присутствующих, что пищевых отравлений по вине «Золушки» никогда не было – причиной вспышек инфекций были не плохие продукты, а работники пищеблока, которые занесли вирус. «Это не снимает с вас ответственности», – резонно заметил врио руководителя свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Обсуждение «Золушки» подытожили правоохранительные органы. Представитель прокуратуры Сергей Ординарцев еще раз перечислил все нарушения, которые числились за предприятием – их набралось больше десятка. По материалам прокурорских проверок было возбуждено три уголовных дела, впоследствии они объединены в одно производство. Сейчас следственные действия в отношении МУП продолжаются, но подробностей следователи не разглашают.

Несмотря на это, по заверению чиновников Екатеринбурга, никаких срывов с питанием школьников в Ленинском районе нет. Наоборот, после скандала с «Золушкой», надзор за качеством обедов был усилен, а директора школ получили предостережения, отметила начальник местного управления образования Татьяна Лежнина.

Впрочем, «Золушка» была не единственным предприятием, кого обвиняли в массовых отравлениях. Представители мэрии Екатеринбурга и вовсе заявили, что проблема с кишечными инфекциями возникла пару лет назад и предложили медикам поискать вакцину. Роспотребнадзор предлагает ужесточить наказание за распространение фальсификата и неисполнение санитарных норм. Еще одно предложение высказал член общественной палаты Сергей Майзель – по его мнению, надо отказаться от закупок по ФЗ-44 и организовать централизованное питание школьников через единственного распорядителя средства. В таком случае компания будет нести прямую ответственность за качество продуктов. Идея многим понравилась, но министр образования региона Юрий Биктуганов предупредил о рисках. Он сообщил, что область ежегодно тратит на питание детей-льготников около 2 миллиардов рублей, а общий рынок поставок школьных обедов оценивается примерно в 18 миллиардов. «Вот лакомый кусок для компаний, которые туда лезут», – заключил министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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