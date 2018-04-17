Опять «Золушка»: в Екатеринбурге закрыли школу, где заболели сразу семеро детей

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку в школе № 85, где в последние дни заболели сразу несколько учеников. Поставкой питания в эту школу занимается скандальное ЕМУП «Золушка».

Как сообщили в прокуратуре, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учеников, преимущественно начальных классов, с похожими симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием.

Руководство школы приняло решение приостановить учебный процесс с сегодняшнего дня до 23 апреля. Это сделано, чтобы установить причины ухудшения состояния детей, а также для проведения дезинфекционных работ. Пока ребята учатся дистанционно.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарных норм.

Известно, что организатором питания в школьной столовой является ЕМУП «Золушка». Санврачи отобрали в школе пробы продуктов питания и проводят их исследования.

Компания «Золушка» обслуживает столовые всех школ Ленинского района. В начале февраля в школе №64 произошло массовое отравление учеников. Сразу у 16 детей обнаружили кишечную инфекцию. Аналогичная вспышка была в школе №74, там сообщалось о двух заболевших учениках.

9 февраля на неделю была закрыта школа № 140, где массово отравились дети. Организацией питания в этом учебном учреждении также занимается ЕМУП «Золушка».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

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