Прокуратура нашла нарушения при проверке летних лагерей: некачественное питание и угрозу безопасности

В Свердловской области большинство из 1200 городских и загородных лагерей уже прошли проверку комиссий перед летним сезоном. На данный момент прокуратура выявила нарушения только в городских лагерях при школах: столовые, которые будут кормить детей, грешили просроченными продуктами; а некоторые территории не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. К 1 июня приемка должна быть проведена во всех учреждениях.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге, всего в этом году детей примут 1203 городских и загородных учреждения. По информации министерства общего и профессионального образования, детей ждут 73 загородных оздоровительных лагеря, 27 санаториев, 1095 городских лагеря. А также на территории региона будет работать 7 палаточных лагерей и 1 туристический. Во всех них отдохнут 376 тысяч детей.

На сегодня, по данным прокуратуры Свердловской области, большинство лагерей уже прошли проверку и получили разрешение на работу. Но к нескольким городским лагерям у надзорных органов возникли вопросы.

Например, столовая «Золушка», которая организует питание детей в летних лагерях Ленинского района Екатеринбурга, нарушает многие санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, срок годности некоторых продуктов (смеси для компотов) был истекшим, пельмени и рыба хранились без документов о качестве и безопасности и так далее. Прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического лица по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Будут наложены штрафы. Также прокуратура во время проверок выявила, что в школах нарушены правила антитеррористической защищенности, норм противопожарной безопасности.

Как ранее писал «Новый День», с 1 июня в некоторых лагерях начинаются первые смены. Так что на устранение недочетов у руководителей осталось не так уж много времени. В министерстве общего и профессионального образования также просят родителей следить, чтобы лагерь, куда поедет ребенок, входил в официальный перечень. В него попадают только те загородные лагеря, которые своевременно прошли паспортизацию. Сегодня таких в регионе – 74. Перечень публикуется на портале «Уральские каникулы».

Добавим, что этим летом большинство лагерей Свердловской области будут работать в четыре смены. Как уточнили в министерстве образования, это позволит отправить на отдых за город на 22 тысяч детей больше, чем прошлым летом, – всего в загородных лагерях отдохнут 376 тысяч школьников. В этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух миллиардов рублей – почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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