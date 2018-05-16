В Свердловской области проверку комиссии МЧС и санврачей прошел пока один загородный лагерь

Сегодня в Свердловской области состоялась приемка первого загородного лагеря – «Самоцветы» в Новоуральске. Комиссия не нашла нарушений ни санитарных, ни противопожарных норм. Все остальные лагеря будут приняты до 31 мая.

Напомним, 10 мая в правительстве Свердловской области сообщали, что половина детских лагерей не получили заключения на соответствие санитарным нормативам. Из-за позднего таяния снега территории многих лагерей поздно начали обрабатывать от клещей. В половине детских учреждений не была установлена необходимая техника в медкабинетах и на пищеблоках. Не везде персонал прошел необходимое медобследование, что чревато вспышками заболеваний. И так далее. У МЧС были свои замечания: с начала проверок учредителям лагерей было выдано 200 предписаний по нарушениям правил противопожарной безопасности.

Сегодня наконец приемку прошел первый загородный лагерь в Свердловской области. Согласно информации на портале «Уральские каникулы», где министерство образования размещает все о летнем отдыхе, лагерем-первопроходцем стал «Самоцветы» в Новоуральске. Комиссия не нашла нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве образования Свердловской области, выезды представителей областной межведомственной оздоровительной комиссии и муниципальных комиссий в лагеря проходят сейчас регулярно, в соответствии с графиком. Все нарушения лагеря должны устранить до 31 мая. А уже с 1 июня в некоторых лагерях начинаются первые смены. Так что на устранение недочетов у руководителей осталось ровно две недели. В департаменте образования Екатеринбурга планируют до 30 мая принять все городские лагеря, а до 10 июня – загородные.

В минобразования также просят родителей следить, чтобы лагерь, куда поедет ребенок, входил в официальный перечень. В него попадают только те загородные лагеря, которые своевременно прошли паспортизацию. Сегодня таких в регионе – 74. Перечень публикуется на портале «Уральские каникулы».

Добавим, что этим летом большинство лагерей Свердловской области будут работать в четыре смены. Как уточнили в министерстве образования, это позволит отправить на отдых за город на 22 тысяч детей больше, чем прошлым летом – всего в загородных лагерях отдохнут 376 тысяч школьников. Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух миллиардов рублей – почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

Месяц «до»: в Екатеринбурге в последний момент приводят в порядок гостевые маршруты (ФОТО). / Война с яблоками: в Екатеринбурге уничтожили 4 тонны санкционки (ФОТО). / Участники екатеринбургских праймериз «Единой России» заявили об угрозах (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»