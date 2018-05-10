Клещи, пожарная опасность, грязная вода: детские лагеря не готовы к лету

Половина учреждений, в которых летом будут отдыхать школьники Свердловской области, до сих пор не получили заключение на соответствие санитарным нормативам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства главный санврач региона Сергей Кузьмин. Он назвал несколько проблемных аспектов. Во-первых, из-за позднего таяния снега территории многих лагерей до сих пор не прошли акарицидную обработку. Во-вторых, в половине летних лагерей не установлена необходимая техника в медкабинетах и на пищеблоках, хотя во многих из них поставка техники ожидается во второй половине мая. Не везде персонал прошёл необходимое медобследование, что чревато вспышками вирусных заболеваний. Остаётся острой проблема качества питьевой воды.

Врио начальника ГУ МЧС Виктор Теряев добавил, что у пожарного надзора тоже есть много замечаний. Уже выдано более 200 предписаний по нарушениям правил противопожарной безопасности. Во многих лагерях заужены пожарные выходы, лестничные марши. Пять лагерей расположены на расстоянии более 20 км от места дислокации пожарных подразделений. «Мы предусмотрели для них размещение пяти спецпостов с пожарной техникой», – заявил Теряев. Еще 25 лагерей планируется «прикрыть» за счёт привлечения муниципальных и добровольческих пожарных подразделений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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