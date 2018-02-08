Следователи повторно проводят обыски в компании «Золушка», поставляющей питание в школы Екатеринбурга

Следователи Ленинского района сегодня с утра проводят повторные обыски в офисе МУП «Золушка», отвечающего за поставку питания в школы. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бухгалтера предприятия. Информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, подробности не раскрываются.

Как сообщалось ранее, 40-летняя сотрудница «Золушки» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2017 года она похитила деньги предпринимателя, который занимается производством и поставкой хлебобулочных изделий для ЕМУП. Коммерсант обратился с заявлением в ФСБ, после проверки было возбуждено уголовное дело. Во вторник, 6 февраля, в рамках расследования прошли обыски в офисе предприятия и по месту жительства бухгалтера. Следователи изымали предметы и документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершенного преступления.

Добавим, что компания «Золушка» обслуживает столовые всех школ Ленинского района. На прошлой неделе в школе №64 произошло массовое отравление учеников. Сразу у 16 детей обнаружили кишечную инфекцию. Аналогичная вспышка была в школе №74, там сообщалось о двух заболевших учениках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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