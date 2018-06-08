Продукты с гнилью для детей и наценка в 300%: обнародованы итоги проверки скандального МУП «Золушка»

Прокуратура обнародовала итоги проверки скандального МУП «Золушка», который занимается поставками питания в школы Екатеринбурга. Комбинат завышал цены на госзакупках практически на 300 %, в ход шли гнилые овощи и фрукты, в блюдах – постоянный недовес. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, представление получил сити-менеджер Александр Якоб.

Проверку ЕМУПа проводили совместно ФСБ, региональный минфин, УФАС и прокуратура. Выяснилось, что закон компания нарушала на всех этапах своей работы, начиная с закупок: сведения об объемах и стоимости продуктов (сливочного масла, мяса птицы, рыбы, говядины) по факту не соответствуют действительности, в ряде случаев менялись сорта и объемы поставляемой продукции, стоимость завышалась от 4 до 290 % за единицу товара.

Приемка продуктов шла без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, в платежках не было ссылок на договоры поставки и партии товаров – отследить, как заказчик исполнил обязательства по поставкам, невозможно. Некоторые услуги вообще оказаны не были, потому что срок их исполнения приходился на время каникул. Антисанитария в столовых школ № 17 и 175, гимназиях № 5 и 120, лицеях № 109 и 173, где организацией питания занималась «Золушка», творилась невероятная. За сроками годности никто не следил, в ходе проверки на складе нашлись яблоки, свекла, лук репчатый, которые уже начали гнить, пельмени, рыба, крупа были без каких-либо документов. Посуда со сколами, разделочные доски в трещинах. Когда проверяющие начали взвешивать порции, обнаружился недовес: при взвешивании филе куриного запеченного с сыром средняя масса составила 63,5 г при заявленной в меню 80,0 г, средняя масса порции каши гречневой рассыпчатой – 132 г при заявленной 180 г, средняя масса ватрушки со сметаной – 87,8 г при заявленной 100 г. Правила хранения, обработки продуктов, оборудования не соблюдаются, за личной гигиеной сотрудников никто не следит.

«Учитывая, что в действиях руководства ЕМУП ШБС «Золушка» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, прокуратура района в следственные органы направила материалы в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Со своей стороны прокуратура направила представление в адрес главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба с требованием устранить нарушения.

В отношении 7 заведующих производством (шеф-поваров) ЕМУП ШБС «Золушка», а также в отношении самого унитарного предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», Роспотребнадзор привлек виновных к ответственности, они выплатили 65 тысяч штрафа. В отношении руководителя ЕМУП ШБС «Золушка» прокуратура возбудила административное дело по 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, зимой и весной по екатеринбургским школам прокатилась волна массовых отравлений, после чего начались проверки в комбинате, который занимался организацией питания. В «Золушке» проходили обыски, выемки документов.

Екатеринбург, служба информации

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