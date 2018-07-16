Возбуждено уголовное дело о махинациях в скандальном МУП «Золушка»

Хищение денег на госконтрактах и отравление детей просрочкой обернулось уголовным делом в ЕМУП «Золушка».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Фигурант пока не называется. О проверках в отношении муниципального предприятия и нарушениях в его работе РИА «Новый День» уже сообщало. «Золушка» завышала стоимость продуктов на закупках до 290 % – так, при закупке сливочного масла количество упаковок уменьшили в 151 тысячи пачек до 138 тысяч пачек, а цену увеличили с 63 рублей за пачку до 94 рублей. Завышение стоимости составило 3 млн рублей. При закупке замороженного куриного филе цену завысили на 51,3 %, «выигрыш» составил 4,2 млн рублей. «Одновременно установлено, что в указанный период ЕМУП «Золушка» закупалась продукция у 3 предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Продукты принимались без документов о безопасности, без чеков. И все это уходило в школьные столовые, на питание детей.

С начала этого года по екатеринбургским школам прокатилась волна массовых отравлений, после чего начались проверки комбината, который занимался организацией питания. В «Золушке» проходили обыски, выемки документов. Директор МУП «Золушка» Денис Мардарьев после проверок был уволен с должности. Выявленные массовые нарушения послужили поводом для внесения представления главе администрации Александру Якобу. Администрация Екатеринбурга между тем выставила скандальный ЕМУП на приватизацию.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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