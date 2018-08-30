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Четверг, 30 августа 2018, 09:04 мск

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МУП «Золушка», травившее школьников год назад, снова займется питанием детей

Скандальное муниципальное предприятие «Золушка» станет поставщиком питания для школьных столовых и в новом учебном году. В прошлом сезоне комбинат запомнился массовыми отравлениями детей, обысками и уголовным делом.

О том, что «Золушка» снова будет заниматься питанием, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета по товарному рынку Елену Чернышеву. На совещании, посвященном готовности операторов школьного питания к предстоящему учебному году, чиновник назвала, кто будет кормить детей в этом году: 4 муниципальных предприятия (школьно-базовые столовые № 11 и № 41, ЕМУП «Золушка» и Комбинат школьного питания), 11 обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.

В прошлом году по екатеринбургским школам прокатилась волна массовых отравлений, после чего начались проверки комбината, который занимался организацией питания. В «Золушке» проходили обыски, выемки документов. Вскрылись хищения при заключении госконтрактов, «Золушка» завышала стоимость продуктов на закупках до 290 %. Директор муниципального предприятия Денис Мардарьев после проверок был уволен с должности. Выявленные массовые нарушения послужили поводом для внесения представления главе администрации Александру Якобу. Администрация Екатеринбурга между тем выставила скандальный ЕМУП на приватизацию. А хищение денег на госконтрактах и отравление детей просрочкой обернулось уголовным делом в ЕМУП.

Екатеринбург, служба информации

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