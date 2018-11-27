Екатеринбургские депутаты устроят внезапные проверки в школах, которые кормит «Золушка»

Екатеринбургские депутаты могут устроить внезапные проверки в школах, где питание организует скандальное МУП «Золушка». Об этом сообщил депутат Алексей Вихарев, председатель комиссии по муниципальному самоуправлению по итогам закрытого обсуждения после заседания городской думы.

По его словам, городская дума не может повлиять на участие скандального МУПа в тендерах на поставку продуктов, так как закупки проводятся по ФЗ-44. Тем не менее, депутаты выражают обеспокоенность качеством питания детей.

«Нас не устраивают те нормы питания, которые даёт в школьных столовых предприятие «Золушка». Это недопустимо», – отметил Вихарев. Предложение о внезапных выездах в школы поддержали ряд депутатов. Даты проверок в думе не сообщают. Депутат Андрей Пирожков предложил также создать рабочую группу для обсуждения деятельности МУП Золушка.

Напомним, МУП «Золушка» обслуживает 23 школы Екатеринбурга, контракт поставщика действует до конца декабря 2018 года. В настоящее время против МУП возбуждено и расследуется уголовное дело по поводу финансовых махинаций. Фигуранты дела не названы до сих пор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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