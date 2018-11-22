Следователи по особо важным делам изъяли у «Золушки» финансовые документы

В скандально известном ЕМУП «Золушка», которое занимается организацией школьного питания, вчера вечером прошли обыски.

Как рассказали РИА «Новый День» в СУ СКР, на предприятии работали следователи из второго отдела по расследованию особо важных дел. У «Золушки» изъяли финансовые документы, проводятся и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства совершённого преступления, устанавливаются конкретные подозреваемые.

Напомним, в июле по факту махинаций в «Золушке» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Фигурант пока не называется. Как уже сообщал «Новый День», «Золушка» завышала стоимость продуктов на закупках до 290% – так, при закупке сливочного масла количество упаковок уменьшили в 151 тысячи пачек до 138 тысяч пачек, а цену увеличили с 63 рублей за пачку до 94 рублей. Завышение стоимости составило 3 млн рублей. При закупке замороженного куриного филе цену завысили на 51,3%, «выигрыш» составил 4,2 млн рублей. Зимой и весной этого года в школах, которые кормила «Золушка», были случаи массового отравления детей.

Екатеринбург, служба информации

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