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Среда, 11 июля 2018, 12:15 мск

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Мэрия Екатеринбурга продаст оскандалившуюся «Золушку»

Администрация Екатеринбурга пополнила список муниципального имущества, подлежащего приватизации, скандально известным ЕМУП «Золушка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об этом размещено на официальном сайте мэрии. Вместе со школьно-базовой столовой «Золушка» город планирует избавиться также от ЕМУП «Комбинат школьного питания» и ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит».

Напомним, МУП «Золушка» занималась организацией питания в нескольких школах Екатеринбурга, где зимой и весной этого года были случаи массового отравления детей. Впоследствии прокуратура установила, что муниципальный комбинат питания завышал цены на госзакупках практически на 300 %, в ход шли гнилые овощи и фрукты, а в блюдах был постоянный недовес. Директор был уволен. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации

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