После проверки прокуратуры уволен директор скандального МУП «Золушка»

Директор МУП «Золушка» Денис Мардарьев уволен с должности после прокурорской проверки на предприятии. Выявленные массовые нарушения послужили поводом для внесения представления главе администрации Александру Якобу.

«С директором трудовые отношения прекращены, рекомендовано провести мероприятия по устранению выявленных недостатков – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Он уточнил, что сегодня Мардарьев проводит последний рабочий день в качестве руководителя предприятия.

Напомним, МУП «Золушка» занималась организацией питания в нескольких школах Екатеринбурга, где зимой и весной этого года были случаи массового отравления детей.

В ходе расследования на предприятии прошли обыски и выемки документов. Впоследствии прокуратура установила, что муниципальный комбинат питания завышал цены на госзакупках практически на 300 %, в ход шли гнилые овощи и фрукты, а в блюдах был постоянный недовес. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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